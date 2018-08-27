Главной темой Месячника экологичной мобильности станет здоровый образ жизни

В субботу 1 сентября в Таллинне начнётся традиционный Месячник экологичной мобильности, главная цель которого — повысить осведомлённость горожан о городской экологии и способах экологичной мобильности в городе. В этом году, в год столетия Эстонской Республики, будет уделено больше внимания пропаганде здорового образа жизни и той пользе, которую он даёт человеку. Главным событием Месячника станет День без машин 22 сентября, когда будет проведена Ярмарка здоровья Эстонии ”Да движению!”.
Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измаилова считает, что очень важно показать людям, как экологически чистые способы передвижение без автомобиля укрепляют здоровье, а, следовательно, улучшают качество жизни: ”Именно эти темы станут главными в Месячнике экологичной мобильности. Как только люди начнут всё больше уяснять себе, что существуют способы передвижения, не наносящие ущерба окружающей среде, весьма дешёвые и помогающие укреплять здоровье, при этом иногда весьма быстрые, то тогда, может быть, наша культура движения перестанет быть столько зацикленной на автомобиле”.
В сентябре в Таллинне будет проведено свыше 60 различных мероприятий и кампаний. Старт Месячнику будет дан в субботу 1 сентября на Уличном фестивале микрорайона Уус Мааильм. В течение двух дней здесь будет работать палатка по программе ”Волк — пожиратель мусора”, в рамках которой и дети, и взрослые смогут больше узнать о сортировке мусора и повторном использовании отходов. Этой же теме будет посвящена и ярмарка повторного использования.
В течение сентября мероприятия Месячника пройдут во всех городских районах. Это и тренировки нордической ходьбы, дни здоровья, инфодни безопасности движения, занятия оздоровительными упражнениями на в парках и многое другое. 7-9 сентября в столице проводится Таллиннский марафон. У 29 школ Таллинна будут установлены велосипедные парковки, чтобы у школьников и учителей появилось больше возможностей пользоваться велосипедами по пути в школу.
Таллинн примет участие в Европейской недели мобильности (16-22 сентября). 21 сентября состоится учебный поход в природоохранную зону Астангу. Гидом будет специалист по охране природы Департамента окружающей среды Таллинна Тыну Лаази. А главным событием будет День без машин. В этом году его главные события будут происходить с 10 до 17 ч на площади Вабадузе и на бульваре Каарли. Здесь состоится Ярамарка здоровья ”Да движению!” Здесь в центре внимания будут разные аспекты здоровья и здорового образа жизни. Программа рассчитана на людей всех возрастов. В этот день будет закрыт для движения бульвар Каарли на всём протяжении. Будет дан старт соревнованию по ориентированию в городском транспорте. Будут проведены различные соревнования и игры. Для любителей истории будут проведены пешеходные и велосипедные экскурсии. В этом году впервые будет организована велосипедная экскурсия на русском языке (потребуется регистрация).