Главной темой Месячника экологичной мобильности станет здоровый образ жизни



Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измаилова считает, что очень важно показать людям, как экологически чистые способы передвижение без автомобиля укрепляют здоровье, а, следовательно, улучшают качество жизни: ”Именно эти темы станут главными в Месячнике экологичной мобильности. Как только люди начнут всё больше уяснять себе, что существуют способы передвижения, не наносящие ущерба окружающей среде, весьма дешёвые и помогающие укреплять здоровье, при этом иногда весьма быстрые, то тогда, может быть, наша культура движения перестанет быть столько зацикленной на автомобиле”.

В сентябре в Таллинне будет проведено свыше 60 различных мероприятий и кампаний. Старт Месячнику будет дан в субботу 1 сентября на Уличном фестивале микрорайона Уус Мааильм. В течение двух дней здесь будет работать палатка по программе ”Волк — пожиратель мусора”, в рамках которой и дети, и взрослые смогут больше узнать о сортировке мусора и повторном использовании отходов. Этой же теме будет посвящена и ярмарка повторного использования.