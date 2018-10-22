22.10.2018, 20:40
ГАЛЕРЕЯ: Как в сказке! Необычайно красивый закат превратил Эстонию в волшебную страну(7)
Сегодня вечером закат в небе над Эстонией был необычайно красив. Читатели Delfi прислали в редакцию свои фотографии.
Сегодня вечером закат в небе над Эстонией был необычайно красив. Читатели Delfi прислали в редакцию свои фотографии.
Уважаемые читатели, если и у вас есть красивые фотографии эстонской природы, сделанные вами недавно, то присылайте их на адрес journalist@delfi.ee!
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Tähtaeg: 24.10.2018
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