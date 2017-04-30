Ökosüsteem
30.04.2017, 20:30

ГАЛЕРЕИ: Определены самые красивые фотографии природы этого года

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Kodumaine Amazonas
Kodumaine AmazonasFoto: Jarek Jõepera

Сегодня любителя фотографий природы собрались в концертном зале "Эстония", где торжественно завершили конкурс фотографий природы 2017 года и объявили фотографа природы этого года. Лучшим признали Ярека Йыэпера, работа которого "Местная Амазония" удостоилась титула фотографии природы 2017 года.

Общие победители во всех категориях:

Специальные премии:

Лучшие фотографии животных, сделанные детьми, 2017:

Лучшие фотографии природы, сделанные детьми, 2017:

Лучшие фотографии, сделанные детьми, в категории "человек и природа":

Лучшие фотографии животных, сделанные молодежью, 2017:

Лучшие фотографии природы, сделанные молодежью, 2017:

Лучшие фотографии, сделанные молодежью, в категории "человек и природа":

Лучшие портреты животных 2017:

Лучшие фотографии в категории "животные в действии":

Лучшие фотографии в категории "животные в своей среде":

Лучшие фотографии в категории "растения и грибы":

Лучшие ландшафтные фотографии:

Лучшие фотографии в категории "человек и природа":

Лучшие фотографии в категории "игры формы в природе":

Лучшие черно-белые фотографии природы:

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