ГАЛЕРЕИ: Определены самые красивые фотографии природы этого года

Сегодня любителя фотографий природы собрались в концертном зале "Эстония", где торжественно завершили конкурс фотографий природы 2017 года и объявили фотографа природы этого года. Лучшим признали Ярека Йыэпера, работа которого "Местная Амазония" удостоилась титула фотографии природы 2017 года.
Общие победители во всех категориях:
Специальные премии:
Лучшие фотографии животных, сделанные детьми, 2017:
Лучшие фотографии природы, сделанные детьми, 2017:
Лучшие фотографии, сделанные детьми, в категории "человек и природа":
Лучшие фотографии животных, сделанные молодежью, 2017:
Лучшие фотографии природы, сделанные молодежью, 2017:
Лучшие фотографии, сделанные молодежью, в категории "человек и природа":
Лучшие портреты животных 2017:
Лучшие фотографии в категории "животные в действии":
Лучшие фотографии в категории "животные в своей среде":
Лучшие фотографии в категории "растения и грибы":
Лучшие ландшафтные фотографии:
Лучшие фотографии в категории "человек и природа":
Лучшие фотографии в категории "игры формы в природе":
Лучшие черно-белые фотографии природы: