ГАЛЕРЕИ: Определены самые красивые фотографии природы этого года

Kodumaine Amazonas Foto: Jarek Jõepera

Сегодня любителя фотографий природы собрались в концертном зале "Эстония", где торжественно завершили конкурс фотографий природы 2017 года и объявили фотографа природы этого года. Лучшим признали Ярека Йыэпера, работа которого "Местная Амазония" удостоилась титула фотографии природы 2017 года.