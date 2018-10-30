ФОТО: Зачем защитники леса натянули между деревьями плакаты?

В прошедшие выходные поблизости от Клоога гулявшие по лесу люди нашли натянутые между деревьями плакаты. По их содержанию и ситуации на месте можно предположить, что их авторами являются протестующие против сплошной рубки защитники леса, пишет Maaleht.
Напротив плакатов через лесную дорогу расположена вырубка, где проведена сплошная рубка.
Приславший фотографии Maaleht человек, который часто гуляет в этом месте, описал, что когда бревна отвозили в штабеля возле дороги, машины для перевозки леса сделали в лесу относительно глубокие колеи, и дорога во время вывоза тоже была уже не в лучшем состоянии. Но сразу, как вывоз закончился, выровняли колеи и отремонтировали дорогу, привезя гравий на выбоины.
"Сейчас колеи уже даже не видны", — сказал гуляющий. А плакаты висят между деревьями по-прежнему.