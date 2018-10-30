ФОТО: Зачем защитники леса натянули между деревьями плакаты?

Напротив плакатов через лесную дорогу расположена вырубка, где проведена сплошная рубка.

Приславший фотографии Maaleht человек, который часто гуляет в этом месте, описал, что когда бревна отвозили в штабеля возле дороги, машины для перевозки леса сделали в лесу относительно глубокие колеи, и дорога во время вывоза тоже была уже не в лучшем состоянии. Но сразу, как вывоз закончился, выровняли колеи и отремонтировали дорогу, привезя гравий на выбоины.

"Сейчас колеи уже даже не видны", — сказал гуляющий. А плакаты висят между деревьями по-прежнему.