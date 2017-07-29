ФОТО: Ядовитый или нет? Еще раз о грибах в эстонских лесах

В грибном царстве часто встречаются экземпляры, которые в одних странах однозначно относят к ядовитым, а в других наоборот считают одними из самых вкусных. Как говорят, о вкусах не спорят, но в данном случае правы и те и другие, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.

Например, такие грибы, как грузди, млечники или строчки, считаются в одних странах несъедобными и даже ядовитыми из-за того, что в них содержатся ядовитые вещества, не только придающие им едкий и жгучий вкус, но и способные в сыром виде вызвать отравление. В других же странах, в том числе и в Эстонии, эти грибы относят к условно-съедобным, так как при специальной обработке они становятся не только съедобными, но и очень вкусными. А в нашей грибной стране все любят полакомиться разными грибами.

К таким грибам относится особенно любимый в Эстонии гриб — горькушка, многочисленные семейки которой именно сейчас появились в лесу. Горькушка относится к млечникам — условно-съедобным грибам из семейства Сыроежковые, а своё название они получили из-за того, что в их мякоти содержится млечный сок, выступающий на поверхности при повреждении. Хотя в сухую погоду сок может и не появляться.

Горькушка — один из самых едких млечников, растущих в наших лесах, и за свою горечь заслужил такое название. Эстонское же название — männiriisikas — гриб получил оттого, что любит расти в сосняках. На вкус в первый момент свежий гриб кажется ароматным и даже сладковатым, но через секунду язык обжигает жгучей горечью, долгое время не исчезающей даже после полоскании рта.

И не зря этот гриб пользуется успехом у наших грибников, использующих его после длительного вымачивания для засолки и маринования: своеобразный вкус и аромат соленых горькушек — прекрасная добавка к зимнему меню.

Следует отметить , что горькушка не только хороша в кулинарии — в ней также содержится вещество, тормозящее развитие кишечных палочек и других болезнетворных бактерий.

Горькушка (Lactarius rufus) — гриб рода Млечник (Lactarius) семейства Сыроежковые (Russulaceae) — Männiriisikas.

Foto: RMK

Семейство сыроежковых достаточно большое, ну, а давшие название семейству сыроежки в нем наиболее многочисленны. Эти грибы хорошо знакомы всем, даже детям. Сыроежки, как правило, появляются в лесу большими группами и часто при отсутствии других грибов выручают, позволяя вернуться домой не с пустой корзинкой.

В эти дни в лесу появился один из славных сыроежковых грибов — сыроежка жёлтая. Её яркую шляпку в сосновом или сосново-берёзовом лесу видно уже издалека, и вначале можно принять за крупную лисичку. Ну, а если заметили хотя бы один гриб, значит рядом найдётся ещё и ещё — и теперь корзинка точно не останется пустой! А хрустящее с ароматным хвойным запахом жаркое из жёлтых сыроежек — очень вкусное блюдо.

Но не все сыроежки, несмотря на свое название, съедобны. Например, всего лишь одна жгуче-едкая сыроежка, случайно попавшая в жаркое из красных болотных или жёлтых сыроежек, может испортить все блюдо. Едкий вкус не исчезает даже при отваривании. И тем хороша жёлтая сыроежка, что у неё нет ядовитых двойников. А при сборе других видов сыроежек будьте внимательны.

Foto: RMK

Ещё один из хороших грибов повстречался мне на лесной дорожке. Хотя его название Моховик зелёный, многие микологи относят этот и схожие виды грибов к роду Боровик, считая их разновидностью белых грибов. Этот гриб не такой частый и похож на других своих сородичей — польский гриб или моховик пёстрый — и все они вкусны, а при отсутствии боровиков вполне могут их заменить.

Foto: RMK

Есть у зелёного моховика, как и некоторых других представителей моховиковых, одна особенность — очень часто на них поселяется белая плесень, иногда перебирающая и на другие грибы, растущие поблизости, из-за чего они становятся несъедобными. Иногда такой экземпляр можно принять за какой-то неизвестный гриб.

Foto: RMK

Походы в лес за грибами — это всегда приключение, в котором можно повстречать не только грибы, но и что-нибудь необычное, не обязательно связанное с главной целью.

В этот раз, издалека увидев яркое жёлтое пятно, я решил, что это либо лисичка либо жёлтая сыроежка, но подойдя поближе узнал это чудо — слизевик Фулиго гнилостный.

Как его только не называет народ в разных странах: земляное масло, ведьмино масло, слизень битые яйца, слизень собачья рвота, масло тролля и пр. Ну, для слизевиков — этих необычных существ, которые и не грибы вовсе, а питаются бактериями, спорами и простейшими и даже способны переползать с места на место — любые самые фантастические названия подходят.

Foto: RMK

И не только горькушка, но и этот слизевик мне по вкусу, хотя в данном случае цветовому.