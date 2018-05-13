13.05.2018, 11:20

ФОТО: Выбрана лучшая фотография года природы Эстонии

 (10)
rus.delfi.ee
EST 29
ФОТО: Выбрана лучшая фотография года природы Эстонии
"Karuema tõusis tagumistele jalgadele, et paremini näha, kellega tegu. Jõudsin teha veel mõned kaadrid, mille peale karud keerasid seljad ning läksid rahulikult edasi oma teed. Võimas ja meeldejääv kohtumine," meenutab Mikk Matsi.Foto: Mikk Matsi

Вчера в концертном зале Estonia были названы авторы лучших фото природы Эстонии. Главный приз получил Микк Матси со снимком ”Медвежья семья”.

Всего было представлено боле 6200 работ от 710 авторов.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Элина Нечаева: это великолепный результат. Но меня удивило, что наши соседи и Северные страны дали так мало баллов

13.05.2018
“Думаю, это великолепный результат. Победа уже в том, что мы прошли в финал. Быть на восьмом месте среди ТОП-10 таких сильных исполнителей — это очень здорово. Я очень этому рада”, — сказала Элина Нечаева после оглашения результатов “Евровидения-2018” и добавила, что “выложилась на все 200 процентов”.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали

13.05.2018
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €

В День Матери с послевкусием от Дня Победы

13.05.2018
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде

13.05.2018
Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции
Подробнее