ФОТО: Выбрана лучшая фотография года природы Эстонии

"Karuema tõusis tagumistele jalgadele, et paremini näha, kellega tegu. Jõudsin teha veel mõned kaadrid, mille peale karud keerasid seljad ning läksid rahulikult edasi oma teed. Võimas ja meeldejääv kohtumine," meenutab Mikk Matsi. Foto: Mikk Matsi

Вчера в концертном зале Estonia были названы авторы лучших фото природы Эстонии. Главный приз получил Микк Матси со снимком ”Медвежья семья”.