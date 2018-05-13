ФОТО: Выбрана лучшая фотография года природы Эстонии

Вчера в концертном зале Estonia были названы авторы лучших фото природы Эстонии. Главный приз получил Микк Матси со снимком ”Медвежья семья”.
Всего было представлено боле 6200 работ от 710 авторов.
Вчера в концертном зале Estonia были названы авторы лучших фото природы Эстонии. Главный приз получил Микк Матси со снимком ”Медвежья семья”.
Всего было представлено боле 6200 работ от 710 авторов.
Arendusdirektor, juhatuse liige
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Tähtaeg: 19.05.2018
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
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