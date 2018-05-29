29.05.2018, 09:40

ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого


rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого
Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed

Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение

29.05.2018
На Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение сильно нарушено.
Подробнее

ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии?

29.05.2018
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
Подробнее


Как спасли Скрипалей? Врачи были уверены, что они не выживут

29.05.2018
Сотрудники больницы в Солсбери, которым удалось спасти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, впервые поделились своими воспоминаниями о том, как они узнали, что их пациенты стали жертвами нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Закон разрешает работать с 7-летнего возраста: инспекция начнет проверять условия труда несовершеннолетних

29.05.2018
В ходе целевой проверки Инспекция труда будет проверять пригодность условий труда для работников младше 18 лет. В этом году поступило 358 извещений о работниках в возрасте до 15 лет. В прошлом году было зарегистрировано 2848 несовершеннолетних работников, с несовершеннолетними произошло 20 несчастных случаев на производстве.
Подробнее

“НАШ ДОМ 2018” │ Спальная комната: сочетание ручной работы и ретро

29.05.2018
Большая часть мебели в доме приобретена на блошиных рынках в Финляндии и Швеции. Так и сама спальная комната оформлена в духе ретро. В изголовье кровати находится старая кирпичная стена, покрашенная в черный цвет, а сама кровать имеет черную спинку, что дает интересный эффект ее полного слияния со стеной.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €

Средняя зарплата в I квартале выросла до 1242 евро

29.05.2018
Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2018 года составила 1242 евро, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Годовой рост средней брутто-зарплаты был на 0,2% быстрее, чем в предыдущем квартале.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики

29.05.2018
С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ