ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого

Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.
29.05.2018, 09:40
Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
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