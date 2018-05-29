ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого

Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed

Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.