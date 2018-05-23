ФОТО: Вот это да! В центре Тарту утка высиживает яйца прямо в вазоне для цветов

В Тарту утка выбрала для высиживания яиц интересное место: каменный придорожный вазоне для цветов.
Защитники природы просят не мешать птице и дать ей возможность попытаться высидеть потомство.
В Тарту утка выбрала для высиживания яиц интересное место: каменный придорожный вазоне для цветов.
Защитники природы просят не мешать птице и дать ей возможность попытаться высидеть потомство.
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
Sekretär
ADVOKAADIBÜROO RASK (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 10.06.2018
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