23.05.2018, 18:21

ФОТО: Вот это да! В центре Тарту утка высиживает яйца прямо в вазоне для цветов

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rus.delfi.ee
EST 9
Part Tartu kesklinnas
Part Tartu kesklinnasFoto: Argo Ingver

В Тарту утка выбрала для высиживания яиц интересное место: каменный придорожный вазоне для цветов.

Защитники природы просят не мешать птице и дать ей возможность попытаться высидеть потомство.

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