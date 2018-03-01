01.03.2018, 17:50

ФОТО: В Южной Эстонии во двор дома пробралась рысь

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Южной Эстонии во двор дома пробралась рысь
Erakogu

Проживающая в деревне Пеэтримыйза в Южной Эстонии семья вчера принимала на своем дворе необычного гостя.

Сначала было сложно понять, что именно это за зверь, но позже стало ясно, что речь идет о рыси.

Erakogu
Erakogu
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