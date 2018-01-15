15.01.2018, 21:55

ФОТО: В Вильяндимаа замечена редкая птица

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rus.delfi.ee
EST
Siidisaba Viljandimaal
Siidisaba ViljandimaalFoto: Kenno Soo

На выходных в Вильяндимаа была замечена редкая для Эстонии птица — обыкновенный свиристель.

Согласно оценкам, зимой в Эстонии всего насчитывается 500-20 00 особей.

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