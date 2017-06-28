ФОТО: В Сагадиском музее леса открылась выставка охотничьих трофеев

Начиная с марта было оценено рекордное для Эстонии количество трофеев, лучшие из которых теперь можно посмотреть на выставке, сообщает RMK.

“Высокая оценка охотничьих трофеев - это часть национальной культуры, они всегда занимали важное место в ней. Этим мы как бы отдаем дань уважения матушке-природе”, - пояснил исполнительный директор Эстонского охотничьего общества Тынис Кортс. Эти трофеи важны еще и с педагогической и научной точек зрения. “В этом году удивило то, что в Эстонии нашлось так много интереснейших трофеев», – отметил директор охотничьего сообщества.

Начиная с марта этого года по всей Эстонии был оценен 1571 трофей – это рекордное количество всех времен. В итоге были отобраны 1328 предметов, достойных медалей: 326 золотых, 424 серебряных и 578 бронзовых. Из самых интересных трофеев теперь подготовлена выставка в музее леса Сагадиской мызы, которая будет работать до сентября.

“Уровень лучших трофеев с годами значительно повысился, - отметил старший эксперт по трофеям Андрес Лиллемяэ. – При этом на нынешнюю экспозицию серьезное влияние оказала африканская чума свиней, бушевавшая в лесах, кроме того значительно увеличилось количество трофеев бобров и крупных хищников”.

Выставка охотничьих трофеев традиционно проводится с 1968 года. В этом году она проходит уже в 12-й раз. В комиссиях оценивали рога лосей, косуль, благородного оленя, а также клыки кабанов, черепа рыси, волка, медведя, бобра, барсука, лисы, шакала и енотовидной собаки. Из зарубежных видов оценивали рога муфлона, горного козла, дагестанского тура, мунтжака, импала, мускусного быка, изюбра, антилопы-гну, клыки китайского водяного оленя, а также череп пятнистой гиены.

Отношение к охотничьим трофеям как к ценности базируется на трех постулатах. Первый - культура охоты, он отражает честность охотников по отношению к природе, дичи и своей профессии. Второй – педагогический, он дает информацию молодежи и взрослым о том, какие звери живут в наших лесах и является неисчерпаемым источником знаний, поясняющим сложные процессы, происходящие в природе и их взаимосвязи. Третий принцип – научный. Систематический сбор охотничьих трофеев, их измерение и каталогизация дает бесценную информацию для научной работы и оценки популяций.