ФОТО: В Пярнумаа построили уникальную смотровую вышку-лестницу

Foto: Päär Keedus

Сегодня в Пярнумаа, у пролегающей вдоль болота Туху тропы здоровья, состоится открытие уникальной смотровой вышки под названием ”TREPP” (”Лестница”), построенной по проекту студентов Эстонской художественной академии, пишет Maaleht.