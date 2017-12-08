08.12.2017, 15:30

ФОТО: В Пярнумаа построили уникальную смотровую вышку-лестницу


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пярнумаа построили уникальную смотровую вышку-лестницу
Foto: Päär Keedus

Сегодня в Пярнумаа, у пролегающей вдоль болота Туху тропы здоровья, состоится открытие уникальной смотровой вышки под названием ”TREPP” (”Лестница”), построенной по проекту студентов Эстонской художественной академии, пишет Maaleht.

”Это великолепное место, где возможно ознакомиться с разным стадиями развития болота, понаблюдать за проживающими здесь птицами и просто насладиться удивительным ландшафтом”, — сказала представитель Центра управления государственными лесами Марью Паюметс.

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