ФОТО: В Кадриорге из-за безразличия людей погибли утята

Как сообщает Союз защиты животных, в парке Кадриорг из-за людского безразличия погибли птенцы крохаля (птица семейства утиных — прим.ред.)

Несчастье произошло в бетонном канале, где маленькие утята сквозь сливную решетку проникли в трубу и не смогли выбраться. Мама-утка осталась по другую сторону и ничем не смогла помочь своим детенышам.

В ответ на вызов спасательный департамент сообщил, что данная проблема наблюдается ежегодно, и предположил, что утята смогут самостоятельно выбраться в море с другой стороны. Защитников природы такой ответ не устроил и они настояли на приезде службы. Когда спасатели все-таки приехали и вытащили птенцов из трубы, было уже поздно: состояние птенцов было критическим и они погибли.