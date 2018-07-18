ФОТО: Убийство на дачном участке. Пробравшийся в парник уж проглотил живую лягушку

Садовод из Ряпина Яна Метс обнаружила у себя в парнике среди саженцев ужа, который как раз в это время ел лягушку, пишет Maaleht.
”Кота у нас нет. Хватит и ужа!” — иронизирует женщина в Facebook.
Садовод из Ряпина Яна Метс обнаружила у себя в парнике среди саженцев ужа, который как раз в это время ел лягушку, пишет Maaleht.
”Кота у нас нет. Хватит и ужа!” — иронизирует женщина в Facebook.
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