ФОТО: Такой ”орды рыбьих трупов” на Чудском озере раньше не было: запах распространяется по всей округе

Вся прибрежная зона Чудского озера полна погибших рыб. Несмотря на то, что к настоящему моменту некоторые пляжи (например, Калласте) отчищены, соответствующий запах стоит до сих пор.

Плавать в воде с мертвыми рыбами неопасно, поэтому красных флагов нигде не видно. Хоть определенное количество рыбы гибнет в низком озере ежегодно, такой массовой гибели раньше не было.

”Мертвая рыба лежит на протяжении километров, даже в Каукси. В некоторых местах ее больше, в некоторых чуть меньше, но в общем весь прибрежный район усыпан ею”, — сказала Delfi пресс-секретарь Министерства окружающей среды Кадри Каукси и отметила, что ”такой орды трупов” они не видели никогда.

Пока неясно, будет ли организована уборка трупов или их ликвидация будет возложена на природные процессы.