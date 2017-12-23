23.12.2017, 13:40

ФОТО: Сегодня утром небо над Эстонией было необычайно красивым

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Я – журналист
EST
ФОТО: Сегодня утром небо над Эстонией было необычайно красивым
Kollaaž

Сегодня утром по все стране можно было наблюдать невероятно красивое небо. Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии, чтобы поделиться этой необыкновенной картиной со всеми.

Смотрите фото!

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