ФОТО: Пярнуский мост Валликяэр кишит огромными пауками

Как видно на фотографиях, расположенный в Пярну мост рва Валликяэр кишит пауками.
”Он весь кишит огромными пауками. Все перила. Мерзко”, — написал читатель Delfi.
Как видно на фотографиях, расположенный в Пярну мост рва Валликяэр кишит пауками.
”Он весь кишит огромными пауками. Все перила. Мерзко”, — написал читатель Delfi.
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
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