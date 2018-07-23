23.07.2018, 21:10

ФОТО: Пярнуский мост Валликяэр кишит огромными пауками

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
Ämblikud vallikääru sillal Foto: erakogu

Как видно на фотографиях, расположенный в Пярну мост рва Валликяэр кишит пауками.

”Он весь кишит огромными пауками. Все перила. Мерзко”, — написал читатель Delfi.

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