Союз орнитологов Эстонии выбрал птицей 2017 года горлицу. В Эстонии гнездятся два вида этих птиц: обыкновенная горлица и кольчатая горлица.

По словам организатора мероприятий года горлицы Яануса Элтса, эти два вида в Эстонии одни из самых малоизученных. Кроме того, их численность сократилась как в Эстонии, так и в Европе. Поэтому орнитологи хотят познакомить людей с этими птицами и, возможно, узнать о них больше с помощью наблюдателей за птицами.

В рамках года горлицы будут организованы конкурсы стихов, рисунков и открыток, пройдут вечера природы, по телевизору и радио будут передаваться программы о горлицах. 14 февраля выйдет традиционная марка с птицей года.

Для исследования горлиц планируется провести их маркировку и улучшить знание об их ареале обитания, численности и повадках. Для этого организаторы создали специальное приложение, через которое можно сообщить о замеченных горлицах. Приложение можно найти как на домашней странице года птицы, так и скачать на мобильный телефон.

В Эстонию горлицы прилетают в конце апреля и начале мая, а зимовать улетают в конце августа и сентябре. Эти птицы перебрались сюда на рубеже 19 и 20 веков. Сегодня в Эстонии насчитывается 1000-3000 гнездящихся пар горлиц. Их численность в Эстонии уменьшилась с 1980 года на 50%, а в Европе — на целых 79%.

Союз орнитологов Эстонии выбирает птицу года начиная с 1995 года. Больше о годе горлицы можно узнать здесь.

Вот так выглядит обыкновенная горлица:

Foto: Mati Kose

А это кольчатая горлица:

Foto: arhiiv