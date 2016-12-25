В самом сердце Эстонии, в предместье города Пайде, на берегу болота Пряэма, в Вираксааре, притаилась одна своеобразная древняя трясинная дорожка, пишет биолог и фотограф природы Тийт Хунт в своем блоге о природе на сайте RMK (Центра управления государственными лесами).

Несмотря на то, что она снабжена, как и полагается, информационным щитом, эта дорожка вовсе не обычная походная тропинка в привычном нам современном смысле. На самом деле это почти пятисотлетняя бревенчатая дорога, которая в 1985 году по счастливому стечению обстоятельств обнажилась из торфа.

Тем не менее, наименование ”Потайная дорожка” (эст. яз. Salatee) всё же весьма условно, поскольку для потайной она была слишком велика. На сегодняшний день из фрагмента дороги протяженностью 600 метров и шириной 3 метра, тянущейся вплоть до друмлина Паливере, экспонируется небольшой отрезок дорожки, выполненной преимущественно из болотной сосны, длиной всего десяток метров, который был погребен под 30-70 сантиметровым слоем торфа.

Таким образом, понятие потайной дороги носит, скорее, дань уважения стародавним временам, которые всегда покрыты для нас флёром загадочности. Как показали результаты дендрохронологического исследования, время строительства дороги совпадает с Ливонской войной XVI века, когда окрестности Пайде стали свидетелями отчаянных сражений.

Foto: Tiit Hunt

В память о тех днях по ту сторону Пайде установлен обелиск посреди придорожного поля.

В эстонских народных приданиях не раз упоминаются всевозможные тайные трясинные ходы времен войны, которыми якобы пользовались, чтобы укрыться в болотах от врага, но поскольку временные убежища на болотных островках не оставили о себе никакого культурного следа, то зачастую нам остаются лишь догадки.

Памятник русским солдатам, погибшим в 1573 году во время Ливонской войны при осаде Пайде.

В километре от перекрестка Мяо в сторону Пайде в межсезонье в глаза бросается обелиск, возвышающийся в небольших зарослях посреди чистого поля. Этот памятник из местного плитняка высотой 8,5 метров в 1886 году установил владелец мызы Мяо прибалтийско-немецкий барон адмирал Олаф фон Штакельберг.