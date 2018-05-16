16.05.2018, 18:09

ФОТО: Посреди Таллинна видели лося

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Посреди Таллинна видели лося
Ekspress Meedia

Внимательный житель Пирита сообщил в Facebook, что видел в парке Лиллепи лося. О том, что видели дикое животное, сообщили и другие местные жители.

Автор поста написал, что встретил лося в парке Лиллепи у дорожки для катания на роликах. Он описал, что животное было немного пугливым и потревоженным и сделало пару шагов в сторону очевидца. В комментариях выяснилось, что один из местных встретил крупное дикое животное в том же парке еще в 1986 году.

"В Пирита большой заповедник, который является домом для множества диких животных. Поэтому и можно время от времени как будто посреди города увидеть лису, зайца или даже лося. Как правило, дикие животные не представляют опасности, однако здесь важная роль и у человека. Разумеется, нельзя провоцировать диких животных, кормить их или пытаться их приманить или приручить. Если в город попало крупное дикое животное или дикое животное выглядит больным, то следует позвонить на номер 112. Именно так поступил заметивший лося в парке Лиллепи ответственный гражданин", — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

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