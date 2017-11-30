ФОТО: Подаренные Голландией дикие лошади терроризируют жителей Пярнумаа

Жителям Пярнумаа много проблем приносят дикие лошади, половины из которых даже не существует на бумагах. Сами владельцы стада также не знают, что делать дальше, пишет Maaleht.

Животные вытаптывают угодья, дороги, дворы и наносят местным хуторянам серьезный ущерб.



Речь идет о лошадях, прибывших в Эстонию в 2011 году из Голландии в рамках проекта общеевропейской природоохранной организации ARK Nature. Животных пожертвовало объединение Free Nature, а приняли MTÜ Eesti Pärandmaastikud и MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. 23 особей обосновались в Соомаа, 25 — в Ланксааре, в природоохранной зоне Нигула. ”Мы планировали перевозить жеребят, которые будут рождаться, на другие территории. В Эстонии тысячи гектаров земли, которые можно облагородить при помощи стадных животных. О том, что когда-нибудь наступит критический момент, когда нужно будет как-то ограничивать прирост лошадей, мы тогда не подумали”, — признают представители Министерства окружающей среды.



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