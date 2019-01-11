ФОТО: По Вильянди разгуливала косуля

Вчера вечером в городе Вильнядни можно был лицезреть необычную картину - по улицам разгуливала косуля.
Как она оказалась в городе и куда направилась потом, неизвестно.
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Вчера вечером в городе Вильнядни можно был лицезреть необычную картину - по улицам разгуливала косуля.
Как она оказалась в городе и куда направилась потом, неизвестно.
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