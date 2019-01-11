11.01.2019, 08:00

ФОТО: По Вильянди разгуливала косуля

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rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
Viljandis uitas ringi metskits Foto: Kenno Soo

Вчера вечером в городе Вильнядни можно был лицезреть необычную картину - по улицам разгуливала косуля.

Как она оказалась в городе и куда направилась потом, неизвестно.

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