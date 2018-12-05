05.12.2018, 19:25
ФОТО: По Рапла разгуливала медведица с тремя медвежатами
Во вторник утром между гаражами на улице Лепику в Рапла были замечены следы, принадлежащие медведице и трем медвежатам, пишет Maaleht.
Во вторник утром между гаражами на улице Лепику в Рапла были замечены следы, принадлежащие медведице и трем медвежатам, пишет Maaleht.
”Иногда, что находящихся в спячке медведей что-то будет”, — комментирует специалист Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил. По его словам, медведи сейчас спят, а если и ходят где-то, то значит, их разбудили, скорее всего люди.
Специалист считает, что сейчас мать с детенышами находятся в поиске нового места для спячки и в городе оказались случайно.
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