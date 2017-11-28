ФОТО: По Каламая бегает паршивая лисица

Вчера днем читателю Delfi открылась в столичном районе Каламая ужасающая картина в виде бегающей между жилых домов паршивой лисицы.

Представитель Ветеринарно-пищевого департамента Энель Нийн сказала Delfi, что обычно пойманное в городе животное помещается обратно в свою среду обитания, но, если особь находится в столь плачевном состоянии, то разумно прибегнуть к эвтаназии. ”Если животное находится в настолько тяжелом состоянии, что не сможет выжить в природной среде, то необходимо взвесить возможность эвтаназии, — сказала она. — Сейчас поздняя осень, и при отсутствии шерсти у нее мало шансов остаться в живых”.



Сама по себе парша не является тяжелым недугом и квалифицируется как кожное заболевание. ”Вопрос в том, что дикое животное лечить трудно, поскольку оно возвращается в лес и номерка для следующего курса лечения не берет”, — говорит Нийн.

Тем, кто заметил в городе больное дикое животное, Нийн советует обратиться к знакомому охотнику, который сможет порекомендовать кого-то, кто адекватно поймает животное. Если знакомого охотника нет, следует позвонить по номеру инспекции защиты окружающей среды 1313.

По словам Нийн, парша — не опасное для человека заболевание. Заражение от животного для человека маловероятно, но даже если это случилось, паразиты размножаться не будут и болезнь сама пройдет в течение нескольких недель.