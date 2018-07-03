03.07.2018, 15:56

ФОТО: Очень опасно! Ласка пытается перейти дорогу на Пирита теэ

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rus.delfi.ee
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Saarmas Pirita teel Foto: Jaanus Lensment

Сегодня около десяти часов утра на Пирита теэ а Таллинне дорогу пыталась перейти ласка. Машин было много, но в итоге зверьку все же удалось перебраться на другую сторону и продолжить свой путь в сторону моря.

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