ФОТО: Очень опасно! Ласка пытается перейти дорогу на Пирита теэ

Сегодня около десяти часов утра на Пирита теэ а Таллинне дорогу пыталась перейти ласка. Машин было много, но в итоге зверьку все же удалось перебраться на другую сторону и продолжить свой путь в сторону моря.
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В Эстонии умер британский военнослужащий
03.07.2018
”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT
03.07.2018
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
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Самые модные многоквартирные жилые дома столицы
И все-таки они встретятся: переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Патриоты Эстонии уже боятся нового пакта Молотова — Риббентропа, но это они напрасно: предпосылок для нового геополитического дележа территорий точно нет, считает депутат Европейского парламента Яна Тоом.
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Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
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От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса
03.07.2018
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
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