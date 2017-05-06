ФОТО: Необычные грибы в эстонских лесах

”Апрель! Апрель! На дворе звенит капель…” Продолжение, конечно же, все знают, пишет природовед Олег Цымбаревич в блоге RMK.

А сколько ещё признаков середины весны вы можете назвать?

Их множество, и среди них навряд ли кто-то упомянет представителей грибного царства, поскольку грибы считают, в основном, явлением лета и осени.

А между тем жизнь у этих удивительных созданий — не вполне растений и не совсем животных — не прекращается в течении всего года, лишь затихая на время морозов и снегопадов.

В апрельском лесу внимательному любителю природы может повезти увидеть первые признаки грибной весны. Именно в эти дни в наших лесах появились необычные грибы — саркосцифы. Ярко-красные, похожие на кукольные блюдца, шапочки саркосциф можно довольно часто увидеть на обочинах лесных дорог и тропинок. На серой земле, ещё не покрытой зелёной травой, их трудно не заметить, в это время саркосцифы — настоящее

украшение леса.

саркосцифы RMK

Грибы эти съедобны, но не имеют выраженного грибного вкуса, зато могут порадовать кулинаров необычным внешним видом, поскольку в соленом или маринованном виде саркосцифа сохраняет свой цвет.

Появились в лесу и первые строчки — грибы, не рекомендуемые для сбора неопытным грибникам, потому что их часто путают со съедобными сморчками. Строчки содержат ядовитое вещество — гиромитрин, от которого трудно избавиться при кулинарной обработке. А отличить строчок от сморчка легко — он с виду похож на человеческий мозг или очищенный грецкий орех.

строчок RMK

Ещё в эти дни встречаются в лесу на пнях семейки грибов позднеосеннего и зимнего сезона — филлотопсиса гнездообразного, иногда эти грибы называют вёшенкой оранжевой.

Филлотопсис не ядовит, но жестковат и невкусен, поэтому его относят к несъедобным грибам.