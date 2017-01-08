ФОТО: Мороз превратил камыши в произведения искусства
Вот такую сотворенную природой инсталляцию фотограф Delfi запечатлел на пляже Рохунеэме. У природы нет плохой погоды!
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