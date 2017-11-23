ФОТО: Международный фотоконкурс ”Священные рощи 2017” выиграл снимок озера Каали на Сааремаа

Международный фотоконкурс ”Священные рощи 2017” выиграл сделанный при помощи дрона Маргусом Вилисоо снимок образовавшееся в результате падения метеорита несколько тысячелетий назад озера Каали на Сааремаа, пишет Maaleht.

По словам фотографа, ему удалось запечатлеть редкий момент, когда обычно зеленоватое озеро под только что затянувшейся коркой льда приобрело синеватый оттенок.

Для участия в фотоконкурсе были представлены фотографии исторических природных священных мест: священные рощи, священные горы, водоемы, деревья, камни и прочее.

Главный приз конкурса составляет 1000 евро, премия родственных народов – 300 евро, премия для участников моложе 16 лет – 200 евро. Кроме того, вручаются специальные премии по темам: священная роща, священного дерево, камень, водоем, дары, боль священной рощи, наследие, острова, охрана природы и другие.



Всего было отмечено 19 фотографий, о которых подробнее можно прочитать здесь.