18.07.2018, 10:01

ФОТО: Криминал на дачном участке. Пробравшийся в парник уж проглотил живую лягушку

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осторожно, снимки могут шокировать!
rus.delfi.ee
EST 25
ФОТО: Криминал на дачном участке. Пробравшийся в парник уж проглотил живую лягушку
Nastik oli söönud mitu tundi, ent seejärel jälle kadunud.

Садовод из Ряпина Яна Метс обнаружила у себя в парнике среди саженцев ужа, который как раз в это время ел лягушку, пишет Maaleht.

”Кота у нас нет. Хватит и ужа!” — иронизирует женщина в Facebook.

Nastikud elavad kõrvalhoones ning näitavat end suve jooksul 1-2 korda.
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