ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа

Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.
Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.
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