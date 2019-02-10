10.02.2019, 12:40

ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Kits koduõuel Foto: Lugeha foto

Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.

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