ФОТО: Какие милые! Детеныши животных и птенцы, заснятые в лесах Эстонии

Sõtkalapsed veepeeglil. Enne veele jõudmist tuli ühe päeva vanustel tibudel sooritada julgustükk – hüpe kõrgest pesaõõnsusest alla maa peale. Ema võttis puu all oma 10 last sappa ja koos paterdati lähima veekogu poole. Imearmsad sõtkapojad on kohe osavad

Foto: Ingmar Muusikus