08.07.2018, 20:45

ФОТО: Какие милые! Детеныши животных и птенцы, заснятые в лесах Эстонии

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Какие милые! Детеныши животных и птенцы, заснятые в лесах Эстонии
Sõtkalapsed veepeeglil. Enne veele jõudmist tuli ühe päeva vanustel tibudel sooritada julgustükk – hüpe kõrgest pesaõõnsusest alla maa peale. Ema võttis puu all oma 10 last sappa ja koos paterdati lähima veekogu poole. Imearmsad sõtkapojad on kohe osavadFoto: Ingmar Muusikus

Издание Maaleht приводит подборку сделанных в Эстонии фотографий детенышей животных и птиц, отмечая, что гадких утят тут не найти.

Смотрите галерею!

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