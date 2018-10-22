ФОТО: Как в сказке! Необычайно красивый закат над Тарту
Сегодня вечером закат над Тарту был необычайно красив. Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии неба, которое посчастливилось наблюдать жителям города.
Сегодня вечером закат над Тарту был необычайно красив. Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии неба, которое посчастливилось наблюдать жителям города.
Уважаемые читатели, если и у вас есть красивые фотографии эстонской природы, сделанные вами недавно, то присылайте их на адрес journalist@delfi.ee!
Juhatuse liige
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA
Tähtaeg: 28.10.2018
Account manager
BE GROUP (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
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