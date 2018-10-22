22.10.2018, 20:40

ФОТО: Как в сказке! Необычайно красивый закат над Тарту


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 144 pilti
Päikeseloojang 22.10 Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером закат над Тарту был необычайно красив. Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии неба, которое посчастливилось наблюдать жителям города.

Уважаемые читатели, если и у вас есть красивые фотографии эстонской природы, сделанные вами недавно, то присылайте их на адрес journalist@delfi.ee!

Tallinn Hockey weekend
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