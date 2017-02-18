Ökosüsteem
18.02.2017, 20:50

ФОТО: Из-за мелиорации RMK уровень воды в озере национального парка Карула упал на метр

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rus.delfi.ee
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Veest tühjenev Väike Pehmejärv
Veest tühjenev Väike PehmejärvFoto: Delfi lugeja

По словам местного жителя, из-за лесной мелиорации, проводимой RMK, уровень воды в озере Вяйке-Пехмеярв в национальном парке Карула упал примерно на метр, а осушительный канал частично загрязнен топливом.

RMK, подрядчик и сотрудники Департамента окружающей среды прибудут на место во вторник, чтобы выяснить, что же случилось.

Сотрудник RMK Мерис Сюста сказал Delfi, что пока они не в курсе, почему упал уровень воды.

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