ФОТО: Из-за мелиорации RMK уровень воды в озере национального пара Карула упал на метр

По словам местного жителя, из-за лесной мелиорации, проводимой RMK, уровень воды в озере Вяйке-Пехмеярв в национальном парке Карула упал примерно на метр, а осушительный канал частично загрязнен топливом.

RMK, подрядчик и сотрудники Департамента окружающей среды прибудут на место во вторник, чтобы выяснить, что же случилось.

Сотрудник RMK Мерис Сюста сказал Delfi, что пока они не в курсе, почему упал уровень воды.