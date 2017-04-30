ФОТО и ВИДЕО: Смотрите лучшие кадры природы 2017 года

"Омнибус природы", Эстонское общество охраны природы и Eesti Energia проведут сегодня в 15:00 в концертном зале "Эстония" гала-концерт конкурса "Фото природы 2017 года", где на большом экране можно будет увидеть 600 лучших фотографий.

В конкурсе участвовало более 6200 фотографий от 852 авторов плюс 90 движущихся кадров, то есть видео природы от 50 авторов.

Работы оценивало жюри из девяти человек под руководством Рейна Марана.

В концертном зале "Эстония" также представят "Ежегодник фото природы 2017", в котором представлены все лучшие фотографии вместе с интервью.