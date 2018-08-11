ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение(16)
Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение.
Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение.
В Таллинне затмение началось в 11:53 и закончилось в 12:41. Пик природного явления пришелся на 12:17.
Читатели поделились с нами фото и видео этого удивительного зрелища!
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