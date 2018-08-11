11.08.2018, 10:45

ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение

 (16)
дополнено в 14:18
rus.delfi.ee
EST 23

Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение.

В Таллинне затмение началось в 11:53 и закончилось в 12:41. Пик природного явления пришелся на 12:17.

Читатели поделились с нами фото и видео этого удивительного зрелища!

Tallinn Hockey weekend
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