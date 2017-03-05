ФОТО И ВИДЕО: Маленькая милая морянка - что же это за птица?

Морянка (Clangula hyemalis) – маленькая милая уточка, с которой можно познакомиться, например, где-нибудь в небольших портах на западе Эстонии, пишет биолог и фотограф природы Тийт Хунт в своем блоге о природе на сайте RMK (Центра управления государственными лесами).

В водах, омывающих тихие рыбные порты, их встретить проще всего, хотя стаи морянок, обычно они насчитывают до 200 птиц, в этих местах совсем не так велики. Но и эта цифра не бог весть какая большая, если вспомнить, что в этих наших морских краях они живут по нескольку тысяч, например, между Пыысаспеа и Осмуссаром, или на пути между Аэгна и Найссааром.

Foto: Tiit Hunt

Нет другого такого вида не гнездующих здесь уток, для жизни которого настолько экзистенциально важно Балтийское море. Морянок тут еще несколько миллионов, но их численность резко уменьшается год от года.

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Морянки, которые гнездуют в тундровой полосе, на зиму, в сентябре-ноябре, перебираются на прибрежные зоны Балтийского моря с открытой водой. А в родные края улетают только в мае. Так что половину своей жизни эти утки проводят здесь.

На видео можно посмотреть, насколько морянки неутомимые ныряльщицы: они не качаются подолгу на волнах, разве что в случае, когда надо подправить перышки.

И даже если бы мы захотели пересчитать морянок, то сделать это оказалось бы невозможно, потому что ныряющие утки большую часть времени проводят под водой, охотясь за моллюсками и ракообразными, а выныривают они неожиданно и в непредсказуемом месте.

Можно только предположить, сколько времени уходит у морянки для погружения на глубину до 60 метров (так утверждают источники) и выхода обратно на поверхность. И какое давление им приходится переносить при таком глубоком погружении? А пока возвращаешься на поверхность воды можно проголодаться снова!

В нашем море они могут питаться мидиями, сердцевидками, Балтийской макомой или мальками рыб, обитающими на дне и т.п. ”продуктами”, добывая их и на глубине в десять раз меньшей и с меньшим трудом. Видимо ”богатый стол” на разумной глубине — это и есть то обстоятельство, которое сделало Балтийское море настолько жизненно важным местом зимовки для морянок.