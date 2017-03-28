Ökosüsteem
28.03.2017, 20:00

ФОТО и ВИДЕО: Кто пользуется единственным в Эстонии экодуком?

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ВИДЕО: Кто пользуется единственным в Эстонии экодуком?
Foto: Ester Vaitmaa

Эстонский союз исследователей следил с помощью камеры наблюдения, кто пользуется находящимся на отрезке Арувалла-Козе так называемым экодуком, который является единственным в Эстонии виадуком такого рода.

Хотя изначально многие ученые и исследователи считали, что дикие животные не будут использовать экодук для пересечения шоссе, но видеозапись с камеры показала, что движение по экодуку — довольно плотное.

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