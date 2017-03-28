ФОТО и ВИДЕО: Кто пользуется единственным в Эстонии экодуком?

Эстонский союз исследователей следил с помощью камеры наблюдения, кто пользуется находящимся на отрезке Арувалла-Козе так называемым экодуком, который является единственным в Эстонии виадуком такого рода.

Хотя изначально многие ученые и исследователи считали, что дикие животные не будут использовать экодук для пересечения шоссе, но видеозапись с камеры показала, что движение по экодуку — довольно плотное.