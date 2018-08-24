24.08.2018, 11:50
ФОТО и ВИДЕО: Кихнуские овцы из Таллиннского зоопарка обзавелись новыми прическами
Несколько дней назад проживающие в Таллиннском зоопарке кихнуские овцы обзавелись новыми прическами, чтобы встретить так осень.
Несколько дней назад проживающие в Таллиннском зоопарке кихнуские овцы обзавелись новыми прическами, чтобы встретить так осень.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
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