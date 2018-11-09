ФОТО И ВИДЕО DELFI: Зачем эти люди промозглым ноябрьским вечером добровольно сторожат рыб?

Время: 7 ноября 2018, 18:30 — 21:00

Место: Кейла-Йоа, берег реки Кейла

Действующие лица: управляющий защитой рыбы Эстонского общество рыболовов Юри Нурк, ”защитники рыб”, министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Цель: отслеживать рыбу, идущую на нерест из моря в реку, обнаружить браконьеров, так как во время нереста отлов лососевых запрещен.