ФОТО И ВИДЕО DELFI: Зачем эти люди промозглым ноябрьским вечером добровольно сторожат рыб?(6)
Добровольные ”сторожи рыб” во время нереста лососевых обеспечивают им мир и покой и отлавливают браконьеров.
Добровольные ”сторожи рыб” во время нереста лососевых обеспечивают им мир и покой и отлавливают браконьеров.
Время: 7 ноября 2018, 18:30 — 21:00
Место: Кейла-Йоа, берег реки Кейла
Действующие лица: управляющий защитой рыбы Эстонского общество рыболовов Юри Нурк, ”защитники рыб”, министр окружающей среды Сийм Кийслер.
Цель: отслеживать рыбу, идущую на нерест из моря в реку, обнаружить браконьеров, так как во время нереста отлов лососевых запрещен.
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