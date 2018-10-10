10.10.2018, 07:06

ФОТО и ВИДЕО: Благодаря теплому лету в Тартумаа собрали небывалый урожай винограда

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rus.delfi.ee
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В расположенном в деревне Рыху саду Университета естественных наук из-за теплого лета урожай винограда выдался небывалым, пишет Maaleht.

Сейчас, к началу октября, содержание сахаров в винограде достигло оптимального для изготовления вина.

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Tallinn Hockey weekend
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