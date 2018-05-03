ФОТО и история читателя DELFI: Закон об охоте в Эстонии плодит браконьеров? В рядах арендаторов угодий - круговая порука, правила отстрела несовершенны

Тема охоты у нас в стране поднимается редко. У нас много рыболовов, а охотники где-то сами по себе живут в своем мире, никто к ним не лезет, а многие и не знают об их существовании вообще. Подобная тема у рядовых граждан вызывает отвращение к охотникам и жалость к животным. Поэтому многие об этом стараются просто не думать.
Подобное отношение общества ведет к непродуманным законам, выгодным для небольшого числа людей, стоящих у власти. С одной стороны все придумано правильно. Есть государственная земля. Государство дает эту землю охотничьему обществу в аренду, а общество (охотсекция) производит отлов зверей на этой территории, а также следит за охотхозяйством (подкармливает животных, создает благоприятные условия для их существования и размножения).
Каждый год охотсекция проводит обучение для начинающих, желающих стать охотниками, и каждый год туда записывается немало человек. После прохождения всех тестов по теории и стрельбе, начинающему охотнику выдается охотничье удостоверение, указывающее на то, что данный человек является охотником. Казалось бы все, что еще надо для счастья? А вот тут начинается главная проблема большинства начинающих охотников. Для того чтобы законно охотиться, мало иметь охотничье удостоверение, нужно вступить в какую-нибудь охотничью секцию, чтобы охотиться в угодьях этой секции. Что для этого нужно сделать? Написать заявление в эту секцию, с просьбой о вступлении. Но никто из членов секции не примет незнакомого человека. Как правило, из соображений ”чем больше охотников в секции, тем меньше мне достанется мяса”. В каждом регионе есть десятки таких секций, сформированных еще после распада СССР. Однако попасть туда могут только родственники членов общества.
Что же делать остальным? Положить ружье в сейф и никогда не доставать. Большее наше государство предложить не может. В некоторые секции можно пробраться, если дать взятку 1000 евро, в некоторых местах больше. Но не каждый новоиспеченный охотник знает об этом, да и стоит ли игра свеч?
90% сдавших охотэкзамен не попадает в секцию. Они хотели делать все по закону. Сдали на оружие, сдали охотэкзамен, вложили немало труда и денег, но все впустую, охотиться им просто негде! Ни одна секция не разрешит охотиться в своих угодьях незнакомцу. А теперь давайте представим человека, живущего на хуторе в лесу. К нему летом начали наведываться кабаны и топтать высаженную картошку. У человека есть ружье и удостоверение охотника. Но нет прав охотиться на собственной территории. Неужели он вызовет группу охотников для уничтожения кабанов? Очень сомневаюсь. Такой человек достанет ружье и пристрелит вредителей, да еще и мяса добудет. Браконьерство? Конечно! И таких случаев миллионы! Таких можно осуждать сколько угодно. Но по сути эти люди сделали все от себя зависящее, чтобы соблюдать закон. Но его просто невозможно соблюсти! Как правило, если человек не соблюдает закон 1 раз, то потом совсем перестает думать об этом. Становится профессиональным браконьером. Когда-нибудь его конечно поймают и дадут штраф. Но учитывая сколько зверей он пристрелит бесплатно, штраф можно засчитать как ”уплату за несколько лицензий”. В общем случае он все равно останется в выигрыше и будет более опытным браконьером в будущем, поймать которого уже сложнее.
Многие охотэксперты, просиживающие штаны в креслах тут же затрубят: ” А как же общие охотугодья, как же разрешение на охоту на собственой территории?” Да, люди, которые сдали охотэкзамен имеют право охотиться осенью на птиц и мелких млекопитающих на определенных территориях, отданых в общее пользование. Т.е. могут охотиться все, кто заплатил за путевку. Но таких территорий крайне мало и сами по себе они настолько малы, что исчисляются метрами, в то время как некоторые охотобщества, имеющие у себя в членстве не больше 30 человек, владеют угодьями в 30000 га. В общие же места приезжают ”неудавшиеся” охотники со всей Эстонии, а также иностранцы. Во время сезона там начинается настоящая война за каждую птицу. В итоге ловить там практически нечего, если учитывать, что на одну утку будет 10 стрелков. А многое что подстрелено, из-за неопытности молодых охотников, которые 2 раза в год держат ружье, остается плавать в тростнике с пробитыми крыльями. Худшее что может случиться на охоте — это подранки, которых остается немало после каждых выходных.
Что же касается разрешения на охоту на собственной территории, то здесь тоже свои подводные камни. Территория должна быть не менее 20 га. И стрелять можно только мелких животных, таких как енот, лиса, заяц и т.д… во времена СССР, когда высоко ценилась пушнина, можно было бы довольствоваться этим разрешением. Но сейчас мех ничего не стоит. А убивать зверя просто ради того чтобы убить негуманно и мало кому интересно. Вот подстрелить кабанчика или косулю — это оправдано, т.к. мясо таких зверей довольно вкусное и не сравнится ни с каким магазинным полуфабрикатом. Но разрешение на отстрел крупного зверя на собственной территории может выдать только охотобщество, в угодья которого эта территория входит. Это так в законе прописано. Но на деле ни одно охотобщество такого разрешения не выдаст опять же из соображений жадности. Что тогда делают землевладельцы? Приобретают разрешение на мелкую дичь и стреляют крупную без лицензий и денежных затрат. Делают подкормки на своих территориях и сами себе хозяева. Поймать таких браконьеров сложно, т.к. зачастую въезд на частную территорию закрыт и повсюду стоят фотоловушки. А если инспекция будет интересоваться непонятными выстрелами, то такие браконьеры ссылаются на добычу мелких животных, которых они имеют право стрелять.
Еще одна огромная дыра в законе об охоте в отношении собак. В законе сказано, что нахождение на природе с охотничьей собакой является охотой. Это вообще полный бред! Что значит охотничья собака? Эта любая охотничья порода, будь то спаниэль, лабрадор, бигль… А теперь представьте себе дамочку, прогуливающуюся по берегу моря с лабрадором без поводка. Она и представить себе не может, что по закону является злостным браконьером и может получить немалый штраф за охоту без разрешения! Бесполезно будет объяснять нашей доблестной инспекции, что в охоте эта особа ничего не смыслит и ее собака — самое доброе существо на свете, которое мухи не обидит. По закону она — браконьер! Теперь та же ситуация, но вместо лабрадора будет немецкая овчарка. Это уже не браконьерство, потому как овчарка — не охотничья порода.
В то же время, если охотник, состоящий в секции и имеющий на руках все необходимые разрешения выйдет на охоту с дворнягой или пусть даже с породистой охотсобакой, но без родословной, он тоже браконьер! Мне, если честно, трудно представить, как родословная собаки повлияет на поимку того же кабана. Видел немало дворняг, работающих по зверю в разы лучше самых породных лаек. Но таких использовать нельзя, ведь тогда многие благодеятели не получат свои кровные за выставки, оформление документов и т.д. А это рушится целый бизнес!
Сам я охотником являюсь очень давно. Хорошо знаком как с местными охотниками, так и с местными браконьерами, которых немало. Что они только не придумывают, чтобы хоть как-то поохотиться! Ходят в масках, зная места установки фотоловушек, поставленных как самими охотниками, так и инспекцией. Использование луков и арбалетов сильно упростило браконьерам жизнь. Многие браконьеры, которых я знаю, начинали как законопослушные граждане. Сдавали экзамены, готовы были платить все законные взносы, стрелять по сезону. Но как законодательство, так и местные охотники не позволили им этого сделать. Что же мы имеем теперь? Государство не получает от них плату за отстрел дичи, а охотники все равно теряют кабанов, которых они считают своими, но без учета и сезонных ограничений.
Считаю, нужно в корне менять отношение к охоте у нас в стране. Пусть охота станет дороже, но доступна всем, получившим охотудостоверение. Многие оставят ее по причине дороговизны, но у всех будет равная возможность без привелегий. Конечно, это не избавит от всех браконьеров, но хотя бы даст возможность исполнять закон каждому.