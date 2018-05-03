ФОТО и история читателя DELFI: Закон об охоте в Эстонии плодит браконьеров? В рядах арендаторов угодий - круговая порука, правила отстрела несовершенны

Каждый год охотсекция проводит обучение для начинающих, желающих стать охотниками, и каждый год туда записывается немало человек. После прохождения всех тестов по теории и стрельбе, начинающему охотнику выдается охотничье удостоверение, указывающее на то, что данный человек является охотником. Казалось бы все, что еще надо для счастья? А вот тут начинается главная проблема большинства начинающих охотников. Для того чтобы законно охотиться, мало иметь охотничье удостоверение, нужно вступить в какую-нибудь охотничью секцию, чтобы охотиться в угодьях этой секции. Что для этого нужно сделать? Написать заявление в эту секцию, с просьбой о вступлении. Но никто из членов секции не примет незнакомого человека. Как правило, из соображений ”чем больше охотников в секции, тем меньше мне достанется мяса”. В каждом регионе есть десятки таких секций, сформированных еще после распада СССР. Однако попасть туда могут только родственники членов общества.

Что же делать остальным? Положить ружье в сейф и никогда не доставать. Большее наше государство предложить не может. В некоторые секции можно пробраться, если дать взятку 1000 евро, в некоторых местах больше. Но не каждый новоиспеченный охотник знает об этом, да и стоит ли игра свеч?

90% сдавших охотэкзамен не попадает в секцию. Они хотели делать все по закону. Сдали на оружие, сдали охотэкзамен, вложили немало труда и денег, но все впустую, охотиться им просто негде! Ни одна секция не разрешит охотиться в своих угодьях незнакомцу.

А теперь давайте представим человека, живущего на хуторе в лесу. К нему летом начали наведываться кабаны и топтать высаженную картошку. У человека есть ружье и удостоверение охотника. Но нет прав охотиться на собственной территории. Неужели он вызовет группу охотников для уничтожения кабанов? Очень сомневаюсь. Такой человек достанет ружье и пристрелит вредителей, да еще и мяса добудет. Браконьерство? Конечно! И таких случаев миллионы! Таких можно осуждать сколько угодно. Но по сути эти люди сделали все от себя зависящее, чтобы соблюдать закон. Но его просто невозможно соблюсти! Как правило, если человек не соблюдает закон 1 раз, то потом совсем перестает думать об этом. Становится профессиональным браконьером. Когда-нибудь его конечно поймают и дадут штраф. Но учитывая сколько зверей он пристрелит бесплатно, штраф можно засчитать как ”уплату за несколько лицензий”. В общем случае он все равно останется в выигрыше и будет более опытным браконьером в будущем, поймать которого уже сложнее.

Многие охотэксперты, просиживающие штаны в креслах тут же затрубят: ” А как же общие охотугодья, как же разрешение на охоту на собственой территории?” Да, люди, которые сдали охотэкзамен имеют право охотиться осенью на птиц и мелких млекопитающих на определенных территориях, отданых в общее пользование. Т.е. могут охотиться все, кто заплатил за путевку. Но таких территорий крайне мало и сами по себе они настолько малы, что исчисляются метрами, в то время как некоторые охотобщества, имеющие у себя в членстве не больше 30 человек, владеют угодьями в 30000 га. В общие же места приезжают ”неудавшиеся” охотники со всей Эстонии, а также иностранцы. Во время сезона там начинается настоящая война за каждую птицу. В итоге ловить там практически нечего, если учитывать, что на одну утку будет 10 стрелков. А многое что подстрелено, из-за неопытности молодых охотников, которые 2 раза в год держат ружье, остается плавать в тростнике с пробитыми крыльями. Худшее что может случиться на охоте — это подранки, которых остается немало после каждых выходных.