ФОТО DELFI: Весне дорогу! В Вильяндимаа распустились подснежники

Чем теплее становятся дни, тем больше признаков весны можно увидеть в природе. Например, в Вильяндимаа распустились подснежники и белоцветники.
Viimsi vald, Дом, 269 000 EUR
Tallinn, Квартира, 112 000 EUR
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Чем теплее становятся дни, тем больше признаков весны можно увидеть в природе. Например, в Вильяндимаа распустились подснежники и белоцветники.
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