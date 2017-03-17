Ökosüsteem
17.03.2017, 10:30

ФОТО DELFI: Весне дорогу! В Вильяндимаа распустились подснежники


rus.delfi.ee
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Viljandimaal õitsevad nii lumi- kui märtsikellukesed
Viljandimaal õitsevad nii lumi- kui märtsikellukesedFoto: Kenno Soo

Чем теплее становятся дни, тем больше признаков весны можно увидеть в природе. Например, в Вильяндимаа распустились подснежники и белоцветники.

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