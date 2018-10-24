ФОТО DELFI: Этого ждали десятилетиями! Теперь рыба в Синди может мигрировать свободно

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Sindi pais taasavatakse kaladele Foto: Keskkonnaagentuur

Сегодня на плотине в Синди был открыт миграционный путь для рыбы. Из-за плотины он десятки лет оставался закрытым.