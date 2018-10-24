24.10.2018, 20:10
ФОТО DELFI: Этого ждали десятилетиями! Теперь рыба в Синди может мигрировать свободно(3)
Сегодня на плотине в Синди был открыт миграционный путь для рыбы. Из-за плотины он десятки лет оставался закрытым.
Сегодня на плотине в Синди был открыт миграционный путь для рыбы. Из-за плотины он десятки лет оставался закрытым.
В среду состоялась церемония открытия, в которой принял участие министр окружающие среды Сийм Кийслер.
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