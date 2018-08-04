ФОТО: Белый медвежонок Арон получил вкусный прохладительный подарок от своего опекуна

Живущий в Таллиннском зоопарке белый медвежонок Арон получил вчера подарок от навестивших его сотрудников финансового предприятия Admiral Markets, которое стало опекуном Арона, сказано в пресс-релизе.

Арон получил вкусный прохладительный подарок от гостей — рыбу в ледяном кубе.

Предлагающее онлайн услугу торговли финансовое предприятие Admiral Markets решило поддерживать Арона, поскольку ”медведь” и ”бык” — общепризнанные биржевые термины.

Договор о сотрудничестве подписали председатель правления Общества друзей Таллиннского зоопарка Алар Лыхмус и председатель правления Admiral Markets AS Сергей Богатенков. Компания Admiral Markets приняла решение помогать в содержании белого медведя до тех пор, пока он не найдет новый дом в другом зоопарке.

Арон родился 26 ноября 2016 года. Это имя на открытом конкурсе было предложено для него 36 раз. Имя Арон символизирует мужественность и силу. Белый медведь является самым крупным в мире хищником. Это самый молодой и плотоядный член рода медведей. Он проводит много времени, блуждая по ледяным полям и преследуя добычу на краях льдин, где она встречается в изобилии. Несмотря на свои размеры, белый медведь — проворный и умный зверь, хороший пловец и ныряльщик.

Фото: Максим Тооме





Фото: Максим Тооме





Фото: Максим Тооме





Фото: Максим Тооме



