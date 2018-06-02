ФОТО: Белый медведь Норд впервые прогулялся по своему новому дому

Сегодня у белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка был важный день — он впервые прогулялся по Полярию, своему новому дому. Норд был очень любознательным и тщательно осмотрел новые владения.
С новосельем!
Сегодня у белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка был важный день — он впервые прогулялся по Полярию, своему новому дому. Норд был очень любознательным и тщательно осмотрел новые владения.
С новосельем!
Süsteemianalüütik-arendaja
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