02.06.2018, 20:50

ФОТО: Белый медведь Норд впервые прогулялся по своему новому дому

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Белый медведь Норд впервые прогулялся по своему новому дому
Foto: Signe Kalgan / Tallinna Loomaaed

Сегодня у белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка был важный день — он впервые прогулялся по Полярию, своему новому дому. Норд был очень любознательным и тщательно осмотрел новые владения.

С новосельем!

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