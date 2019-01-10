10.01.2019, 21:14

ФОТО: А вы когда-нибудь встречали в лесу стадо диких оленей?


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Põdrad raielangil Foto: Lugeja foto

В зимнем заснеженном лесу олени намного более заметны, чем в летнее время. Читатель Delfi поделился фотографиями со своей внезапной встречи с дикими оленями.

Согласно статистике 2013 года, в лесах Эстонии обитало 12 000 оленей.

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