10.01.2019, 21:14
ФОТО: А вы когда-нибудь встречали в лесу стадо диких оленей?
В зимнем заснеженном лесу олени намного более заметны, чем в летнее время. Читатель Delfi поделился фотографиями со своей внезапной встречи с дикими оленями.
В зимнем заснеженном лесу олени намного более заметны, чем в летнее время. Читатель Delfi поделился фотографиями со своей внезапной встречи с дикими оленями.
Согласно статистике 2013 года, в лесах Эстонии обитало 12 000 оленей.
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