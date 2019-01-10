ФОТО: А вы когда-нибудь встречали в лесу стадо диких оленей?

rus.delfi.ee EST

В зимнем заснеженном лесу олени намного более заметны, чем в летнее время. Читатель Delfi поделился фотографиями со своей внезапной встречи с дикими оленями.