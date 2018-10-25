25.10.2018, 09:20

Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

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rus.DELFI.lv
EST 12
Plassttooted
PlastttootedFoto: Anni Õnneleid

24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.

Решение было принято в рамках борьбы с загрязнением мирового океана. Депутаты ЕП почти единогласно проголосовали за введение запрета, пишет rus.delfi.lv.

Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы для которых уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Пластиковые бутылки предполагается собирать отдельно. При этом к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

Министры охраны окружающей среды стран ЕС намерены еще до конца текущего года согласовать единую линию в данном вопросе, сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из дипломатов в Брюсселе. После этого планируется начать переговоры между представителями Европарламента, стран-членов ЕС и Еврокомиссии. Окончательно новые предписания будут приняты совместно Европарламентом и странами ЕС.

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