Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.
Решение было принято в рамках борьбы с загрязнением мирового океана. Депутаты ЕП почти единогласно проголосовали за введение запрета, пишет rus.delfi.lv.
Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы для которых уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Пластиковые бутылки предполагается собирать отдельно. При этом к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.
Министры охраны окружающей среды стран ЕС намерены еще до конца текущего года согласовать единую линию в данном вопросе, сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из дипломатов в Брюсселе. После этого планируется начать переговоры между представителями Европарламента, стран-членов ЕС и Еврокомиссии. Окончательно новые предписания будут приняты совместно Европарламентом и странами ЕС.