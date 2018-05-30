Этим летом в Эстонии будет особенно много комаров

Энтомолог Урмас Тартес рассказал радионовостям ERR, почему в этом году в Эстонии особенно много комаров.

Причина этого, по его словам, кроется в дождливой осени, которая создала благоприятиные условия для весеннего размножения комаров, пишет Novaator.

К счастью, опасных заболеваний комары в наших широтах не переносят и после Яанова дня этих насекомых станет меньше.

"Этой осенью у нас было больше осадков, чем обычно, и если кто бывал в лесу зимой, то наверняка заметил множество луж и рвов с водой. Это все означает, что весной, хотя снега и было немного, наблюдалось большое количество луж с талой водой, в которых развиваются комары”, — сказал он.

Большую свободу дает комарам и относительная безветренная погода.