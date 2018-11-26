Enefit Green построило на острове Рухну уникальное решение в области возобновляемой энергии

”Если раньше необходимый для острова объем электроэнергии производился при помощи дизельного генератора, то электроэнергия, произведенная новой системой, значительно экологичнее. Теперь мы производим минимум 50% потребляемой на острове электроэнергии из возобновляемых источников энергии”, — рассказал руководитель Enefit Green Ааво Кярмас. Раньше, когда электроэнергия производилась из дизеля, остров выбрасывал в атмосферу примерно 500 тонн углекислого газа в год, в дальнейшем объем выбросов сократится как минимум вдвое.

По словам Кярмаса, цель Enefit Green заключается в наращивании производства возобновляемой энергии, а инвестиции в регионе Балтийского моря будут в основном направлены в ветряную и солнечную энергию. ”Мы готовы рассмотреть строительство схожего решения возобновляемой энергии и на других малых островах Эстонии”, — добавил Кярмас.

Мощность решения по производству электроэнергии на острове Рухну составляет 160 киловатт — этого достаточно для удовлетворения потребностей в электроэнергии всего острова. Солнечная электростанция, аккумуляторный банк и дизельный генератор находятся рядом с аэродромом Рухну, ветрогенератор находится на западе от аэродрома. В строительство решения в области возобновляемой энергии предприятие Enefit Green инвестировало около 500 000 евро.