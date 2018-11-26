26.11.2018, 07:15

Enefit Green построило на острове Рухну уникальное решение в области возобновляемой энергии

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rus.delfi.ee
EST
Enefit Green построило на острове Рухну уникальное решение в области возобновляемой энергии
Enefit Green

Теперь остров снабжается энергией при помощи управляемого умной автоматикой решения, состоящего из солнечных панелей, блока аккумуляторов и дизельного генератора. Дизельный генератор работает на биодизеле.

”Если раньше необходимый для острова объем электроэнергии производился при помощи дизельного генератора, то электроэнергия, произведенная новой системой, значительно экологичнее. Теперь мы производим минимум 50% потребляемой на острове электроэнергии из возобновляемых источников энергии”, — рассказал руководитель Enefit Green Ааво Кярмас. Раньше, когда электроэнергия производилась из дизеля, остров выбрасывал в атмосферу примерно 500 тонн углекислого газа в год, в дальнейшем объем выбросов сократится как минимум вдвое.

По словам Кярмаса, цель Enefit Green заключается в наращивании производства возобновляемой энергии, а инвестиции в регионе Балтийского моря будут в основном направлены в ветряную и солнечную энергию. ”Мы готовы рассмотреть строительство схожего решения возобновляемой энергии и на других малых островах Эстонии”, — добавил Кярмас.

Мощность решения по производству электроэнергии на острове Рухну составляет 160 киловатт — этого достаточно для удовлетворения потребностей в электроэнергии всего острова. Солнечная электростанция, аккумуляторный банк и дизельный генератор находятся рядом с аэродромом Рухну, ветрогенератор находится на западе от аэродрома. В строительство решения в области возобновляемой энергии предприятие Enefit Green инвестировало около 500 000 евро.

Годовой объем потребления электроэнергии на острове Рухну составляет порядка 450 мегаватт-часов. Постоянная численность населения Рухну составляет 60 человек, а в период летних отпусков и в туристический сезон население увеличивается до 170 человек. Площадь острова составляет около 12 км2.

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